حلا الترك تُحدث تفاعلاً واسعاً في أحدث ظهور لها.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت المطربة البحرينية الشابة، حلا الترك، تفاعلاً واسعاً حول أحدث ظهور لها، من خلال صور نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، إذ أصبحت الترك تغيب لفترة، ثم تعود بصور حديثة تحدث الفارق مع الجمهور.

وظهرت الترك، في تلك الإطلالة، عبر صورتين: الأولى ارتدت فيها فستاناً طويلاً بالأبيض والبيج وجلست على كرسي، وتركت شعرها منسدلاً. وفي الثانية، أطلت الترك وهي تحمل كأساً بيدها، وارتدت فستاناً ذهبي اللون بسيطاً، ورفعت شعرها للأعلى، واعتمدت مكياجاً ناعماً زاد جمال إطلالتها.

وعلقت حلا الترك، قائلة: “أتمنى لكم يوماً سعيداً، أرسل كل حبي لكم يا رفاق.. يجعل يومكم حلو يا حلوين، بحبكم وايد”.

وحظيت طلة حلا الترك بتفاعل واسع، وجذبت إعجاب أكثر من 130 ألف شخص في ساعات قليلة، إذ تغزلوا بجمالها الذي أصبح ملحوظاً، وجعلها تضج أنوثة، فيما انتقدها البعض بسبب ما تعتمده من إطلالات تخرجها من أجواء الطفلة التي عهدها عليها الجمهور.

وفي وقت سابق، حرصت الترك على الاحتفال بعيد ميلاد أختها غير الشقيقة “غزل” من زوجة والدها، الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ونشرت صورة لـ”غزل”، التي أتمت عامها الرابع، وأرسلت إليها تهنئة من خلال منشور على خاصية “ستوري” بموقع “إنستغرام”، كتبت فيه: “كل عام وأنتي بخير.. أختي الجميلة غزول”.