أيمن رضا يعلن بدء التحضير لـ”بقعة ضوء 15″.. وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان، أيمن رضا، الجمهور بالكشف عن بدء التحضيرات لتصوير الجزء الخامس عشر من مسلسل “​بقعة ضوء​”، والذي سيكون تحت إدارة المخرج باسم عيسى، في أولى تجاربه الإخراجية.

ونشر رضا، صورة عبر حسابه في “إنستغرام”، أعلن من خلالها أنه أول المنضمين للجزء الجديد من مسلسل “بقعة ضوء”، ممثلاً ومشرفاً على اللوحات، مطالباً بالتواصل معه، لانضمام ممثلين آخرين في وقت لاحق.

وأكد أيمن رضا أن الجزء الجديد من “بقعة ضوء”، من المقرر تصويره قريباً، على أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور، وعدد من الفنانين.

وتفاعلت سوزان نجم الدين، قائلةً: “يا مبدع كل الأدوار وكل الأزمان يا أيمن”، بينما طالب عدد من الجمهور بأن يعود الفنان باسم ياخور للعمل في هذا الجزء.

يذكر أن مسلسل “بقعة ضوء” غاب عن العرض لموسمين متتاليين، حيث تم عرض الجزء الرابع عشر منه في رمضان 2019.