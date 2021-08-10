شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: "إجازة مفتوحة" يناقش مشاكل الأبناء والدراسة والطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب،عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "إجازة مفتوحة"، لافتة إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الأسرة العربية، مشيرة إلى أنها تحرص على المشاركة في الدراما الاجتماعية التي تجمع شمل الأسرة حول شاشة التليفزيون.

وقالت سميحة أيوب، إن سيطرة الأعمال الدرامية التي تتناول العديد من الظواهر السلبية طوال الفترة الماضية أمر استفزها كثيرا، مشيرة إلى أن بعض تلك الأعمال يساهم في انتشار سلوكيات سلبية، مضيفة أنه حان الوقت للتركيز على الدراما الاجتماعية الهادفة التي تسهم في نشر الإيجابيات وتوعية أفراد المجتمع بخطورة العديد من الظواهر والسلوكيات السلبية.

ونوهت إلى أنها تنشغل حاليا بتصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "إجازة مفتوحة"، حيث انتهت من تصوير 15 في المائة فقط من مشاهدها في العمل الذي يناقش عدد من الظواهر والقضايا الاجتماعية مثل الطلاق ومشاكل الأبناء والدراسة.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة شريف منير، سميحة أيوب،لقاء الخميسي، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد،، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

وكانت سميحة أيوب انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في أحداث فيلم "ليلة العيد"، المقررعرضه خلال الفترة المقبلة، ويعتمد العمل على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم.

"ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة يسرا، غادة عادل، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.