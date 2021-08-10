شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "موسى" لـ كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار يحتفلون اليوم بالعرض الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء، أبطال فيلم " موسى" بالعرض الخاص في أحد سينمات مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ويطرح الفيلم فى جميع دور العرض السينمائية غدا الأربعاء 11 أغسطس.

فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيزبمشاركة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، تأليف وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداث فيلم "موسى"، حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وقد سيطر على برومو فيلم "موسى" قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية، كما حمل البرومو مفاجأة بنهايته وهو ظهور خاص للنجم أمير كرارة ملثما وبشكل مختلف.