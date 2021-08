شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز تنضم لـ Addams الجديد المشتق من سلسلة الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، إلى طاقم تمثيل مسلسل Addams الجديد المشتق من عائلة Addams Family التي سردت في الكثير من الأعمال الدرامية السابقة منذ ستينيات القرن الماضي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن النجمة صاحبة الـ 51 عاماً، ستلعب دور البطولة بجوار كلاً من جينا أورتيجا صاحبة الـ 18عامًا، والنجم العالمي لويس جوزمان صاحب الـ 64، الذي يلعب دور جوميز أدامز.

السلسلة الجديدة التي لم يكشف عن أي تفاصيل حول الممثلين أو تاريخ الطرح، ستمثل أول إخراج بيرتون للتلفزيون.، حيث يشتهر بيرتون بأفلام مثل Beetlejuice وThe Nightmare Before Christmas وCorpse Bride و Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street وDark Shadows، بالإضافة إلى أفلام الأبطال الخارقين باتمان وعودة باتمان.

ويبدو أن المسلسل الجديد لا علاقة له بالتعديلات السابقة لسلسلة الرعب الكوميدية، والتي تم تعديلها مؤخرًا إلى فيلم رسوم متحركة في عام 2019، وضم أصوات أوسكار إسحاق، وتشارليز ثيرون، وكلوي جريس موريتز، وفين وولفارد، ونيك كرول، وسنوب دوج، وبيت ميدلر، ومن المقرر أن يصدر جزء جديد لفيلم الأنيمشن Addams Family في دور العرض في الأول من أكتوبر من العام الجارى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "theverge".