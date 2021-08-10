شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الشرقاوي قدم 50 عملاً مع كبار النجوم وآخر مسرحياته "الحالة توهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان عبد الله الشرقاوي أكثر من 50 عملا ما بين المسرح والتليفزيون والإذاعة وكان فنانا متفانيا في مهنته يعشقها ولا يتنازل مطلقا عن تقديم العمل الجيد، وبرغم نجوميته في مسرح الجامعة وتألقه وسط جيل ذهبي كلهم أصبحوا نجوما فيما بعد إلا أنه لم ينل الشهرة الواسعة والنجومية الجماهيرية مثل محمود حميدة أو أحمد عبد العزيز أو سامي مغاوري أو لطفي لبيب.



عبد الله الشرقاوي

,برغم ذلك فإن الراحل قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة وشارك فيها بأدوار متوسطة وصغيرة، فقد قدم حوالي 50 عملا منها مثلا مسلسلات : ( من الذي لا يحب فاطمة ) مع المخرج أحمد صقر ومسلسل ( لا ) بطولة يحيي الفخراني وإخراج يحيي العلمي و( الوزير العاشق ) إخراج سيد طنطاوي ، وقدم مسلسل " علي باب الوزير " إخراج أحمد خضر، كما قدم مع المخرج صفوت القشيري مسلسل " الخروج من المأزق " بطولة يحيى الفخراني.

شارك أيضا الراحل في مسلسل "عفوا هذا حقي" عام 2000 أمام النجمة سميحة أيوب وإخراج محمد عبد النبي ، وقدم مسلسل " أحلام مبروكة " مع المخرج شكري أبو عميرة وأمام النجمة مريم فخر الدين والفنان صلاح قابيل، ومن أشهر مسرحياته التي شارك فيها مسرحية " الزوبعة " مع المخرج سمير العصفوري، وقدم مسرحية " في سبيل برقوق " إخراج محمد الشريف وبطولة صلاح قابيل وعلاء ولي الدين وصلاح عبد الله، وشارك في الإذاعة في عدة مسلسلات منها " هذا جناه مرسي " بطولة عبد الرحمن ابوزهرة وجورج سيدهم .