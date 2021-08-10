شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عبد الله الشرقاوي تتصدر تريند البحث على مؤشر جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفاة الفنان عبد الله الشرقاوي جعلته يتصدر مؤشرات البحث على الموقع الأشهر فى العالم جوجل، وكان الراحل يتمنى أن يتصدر التريند خلال حياته الفنية، فمن المؤكد أن هذا كان سيسعده أكثر فهو برغم موهبته ظل من نجوم الظل فى المسرح برغم ما قدمه من أعمال.



عبد الله الشرقاوي

وفاة الفنان عبد الله الشرقاوى دفعت الكثير من الفنانين لنعيه على صفحاتهم على مواقع التواصل، فكتب عنه الفنان جمال عبد الناصر ووضع صورته ينعيه بكلمات مؤثرة بعد أن شاركه آخر مسرحياته "الحالة توهان" التى عرضت علي المسرح العائم، كما كتب عنه أيضا كلمات مؤثرة الفنان إميل شوقى وهو دفعته وعملا سويا فى أكثر من عمل، وأضاف إنه فى الفترة الأخيرة كان يعانى من قلة العمل.



الفنان عبد الله الشرقاوي

وفاة الفنان عبد الله الشرقاوى فنان مسرح الطليعة وعضو فرقتها دفعت البيت الفنى للمسرح ورئيسه بنعيه خلال بيان رسمى بعدما أفنى عمره وحياته فى مسرح الدولة وقدم الكثير من الأعمال المسرحية، وكان آخرها مسرحية "الحالة توهان"، كما قدم الراحل أكثر من 50 عملا فنيا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة.