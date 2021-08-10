أحمد فهمي وشامي يحتفلان بأغنية "نجمة معدية" في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك المطرب أحمد فهمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو لاحتفالات فريق "واما" مع الجمهور في الساحل الشمالي بأغنية "نجمة معدية" والتي طُرحت مؤخرا.

"فهمي" نشر الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ويظهر خلاله مع زميله بالفريق أحمد شامي، وهما يغنيان ويرقصان مع الجمهور على الأغنية.

وعلّق فهمي: "الحمدلله مبسوطين جداً بنجاح أغنية (نجمة معدية) وتفاعل الجمهور في كل مكان.. شكراً ليكوا وشكراً ياسر خليل وشركة نجوم ريكوردز والمبدع عزيز الشافعي والجامد جداً توما".

وطرح فريق "واما"، الذي يضم النجوم: أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي ونادر حمدي، مؤخرا أغنية "نجمة معدية"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساج وماستر توما، وأخرج فيديو الأغنية شادي قاسم.