محمد صبحي يفتتح مسرحية "نجوم الظهر" أوائل سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وهي المسرحية التي يخرجها ويقوم ببطولتها وكتبها بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة.

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "استديو الممثل"، هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وأنجيلكا وليلى فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

محمد صبحي قدّم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهم قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.