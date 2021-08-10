درة تنشر صورا تجمعها بـ دلال عبد العزيز وإيمي ودنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورا تجمعها بالفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، وابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم.

الصور نشرتها دُرة عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وتجمعها بالراحلة دلال عبد العزيز وآخرين في مناسبات مختلفة، وبينها صورة من خطوبة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان في يونيو 2012.

وعلّقت دُرة على الصور قائلةً: "ديدي الله يرحمها.. هتوحشينا".

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.