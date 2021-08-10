باريس سان جيرمان يعرض القميص الأقدم على ميسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحفية “ماركا” الإسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان عرض القميص رقم 30 على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

ويعد القميص رقم 30 هو الأول للاعب البالغ 34 عاما، والذي بموجبه بدأ مسيرته في برشلونة، عندما حل بديلا لديكو في مباراة الدوري الإسباني ضد إسبانيول.

كان البرازيلي نيمار قد عرض على ميسي أن يرتدي القميص رقم 10 الذي يملكه في صفوف باريس سان جيرمان، لكن الأرجنتيني رفض.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن ميسي سيوقع عقدا مع النادي الفرنسي لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو للموسم الواحد.

ومن المتوقع أن يخضع لاعب كرة القدم لفحص الطبي اليوم.