فن ومشاهير

باريس سان جيرمان يعرض القميص الأقدم على ميسي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ليونيل

ذكرت صحفية “ماركا” الإسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان عرض القميص رقم 30 على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد السابق.

ويعد القميص رقم 30 هو الأول للاعب البالغ 34 عاما، والذي بموجبه بدأ مسيرته في برشلونة، عندما حل بديلا لديكو في مباراة ضد إسبانيول.

كان البرازيلي قد عرض على ميسي أن يرتدي القميص رقم 10 الذي يملكه في صفوف باريس سان جيرمان، لكن الأرجنتيني رفض.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن ميسي سيوقع عقدا مع النادي الفرنسي لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو للموسم الواحد.
ومن المتوقع أن يخضع لاعب كرة القدم لفحص الطبي اليوم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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