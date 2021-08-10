شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي يكشف عن لقطات دعائية من "موسى" ويعلق : "مين متحمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمي عن لقطات دعائية من الفيلم المنتظر عرضه " موسي"، وهو تجربة سينمائية جديدة، تدور ما بين الاكشن والخيال العلمي، ومن المقرر طرحه غدا الاربعاء في دور العرض، في حين يقام العرض الخاص للفيلم اليوم الثلاثاء بحضور ابطال العمل.

ونشر بيتر ميمي علي صفحة الانستجرام الخاصة به لقطات دعائية من فيلم "موسي" وعلق عليها بكلمة واحدة وهي " مين متحمس".

و يسيطر على البرومو لفيلم "موسى" قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية، كما حمل البرومو مفاجأة بنهايته وهو ظهور خاص للنجم أمير كرارة ملثما وبشكل مختلف.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

فيلم موسي من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.