شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان على نهاية تصوير الموسم الرابع من Killing Eve.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن اقتراب نهاية تصوير الموسم الرابع والأخير من سلسلة الأكشن Killing Eve، بطولة النجمة العالمية ساندرا أوه، والتي حققت نجاحا كبيراً بمواسمها الثلاثة الأولي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن عملية تصوير الموسم الرابع والأخير من سلسلة Killing Eve اقتربت من النهاية، ويتبقى حوالي عدة مشاهد يمكن تصويرها خلال الأسبوعين المقبلين، ولم يكشف التقرير عن التوقيت الرسمي لطرح الموسم الرابع واكتفي بتشويق الجمهور بموعد انتهاء التصوير.

تدورأحداث المسلسل حول مطاردات بين ضابطة مخابرات تلعب دورها البطلة ساندرا، التى تعيش حياة مملة وروتينية لا تترقى فى عملها أبداً، حتى بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة التى لعبت دورها "جودى".

المسلسل من بطولة ساندرا أوه، جودي كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل.

وحصد مسلسل Killing Eve، أكبر عدد من الجوائز فى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون لعام 2019، الذى أقيم فى قاعة المهرجانات الملكية بلندن، وفاز المسلسل بجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مسلسل درامى من إجمالى 5 ترشيحات، وحازت جودى كومر على جائزة أفضل ممثلة فى دور رئيسى، عن دورها فى المسلسل، وألقت خطاباً مؤثراً بعد فوزها، شكرت فيه طاقم العمل، إلى جانب الممثل ستيفن جراهام لتقديمه الكثير من الدعم لها فى الأيام الأولى من حياتها المهنية.