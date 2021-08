شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تكشف عن قائمة أغانيها المعاد إصدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المغنية العالمية تايلور سويفت قائمة الأغاني المكونة من 30 أغنية التي ستصدرها قريبا، وتتضمن إعادة تسجيل أغاني مثل ، I Knew You Were Trouble ، وAll Too Well، قررت سويفت أن لا تترك المعجبين في حالة قلق لذلك كشفت عن اغاني النسخة الكاملة من الإصدار المقبل بعنوان Red .

وعلقت تايلور علي ذلك حسب الديلي ميل بـ "أعرف أن بعضكم اعتقد أن ذلك سيكون مثل محاولة حل الكلمات المتقاطعة، عدم وجود إجابة صحيحة ولكن هذه القائمة الكاملة"

ويظهر بوستر الإصدار الجديد صورة الفنانة الريفية التي تحولت إلى نجمة موسيقى البوب ​​في بلوزة من الدانتيل الأبيض بياقة، مع وضع عناوين الأغاني على يمينها بحروف حمراء غامقة.

وكانت قد قررت قررت النجمة العالمية تايلور سويفت، الاحتفال بمرور عام على إصدار ألبومها Folklore، الذي حققت نجاحًا كبيرًا وحصد جائزة جرامي، وشاركت متابعيها وجمهورها، بنسخة جديدة بديلة من أغنيتها The Lakes، وبترتيب أكثر تفصيلاً عن النسخة الأصلية.

ونشرت سويفت، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو من الإصدار الجديد، وكتبت "لقد مر عام منذ ان هربنا من العالم الحقيقي معاً وتخيلنا أنفسنا في مكان أبسط، مع الأشجار الطويلة والهواء المالح، أردت أن أعطيك النسخة الأصلية من " The Lakes "، عيد ميلاد سعيد ، Folklore ".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن سحب سويفت، لألبومها الجديد Fearless من سباق جوائز الجرامي وحفل جوائز الـ CMA، لهذا العام، بعد تفوقها في عدد المشاهدات الضخم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجمة البوب صاحبة الـ 31 عاماً، أكدت سحبها لألبومها Fearless من سباق الجوائز لهذا العام، بدون أي أسباب مسبقة، واستبدالها لألبومها التاسع في المنافسة على جميع الفئات المؤهلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، بيان ممثل شركة Republic Record، لموقع Billboard، الذي قال "بعد دراسة متأنية، لن يقوم تايلور سويفت بتقديم Fearless في أي فئة في جوائز Grammy وCMA القادمة لهذا العام".