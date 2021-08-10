شكرا لقرائتكم خبر عن فركش فيلم "تماسيح النيل" لـ خالد الصاوى ومصطفى خاطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" في بلاتوهات مدينة الانتاج الإعلامي، وشارك في المشاهد الأخيرة معظم الفنانين المشاركين في بطولة العمل، ومن المقرر أن يستكمل عبد العزيز عمليات المونتاج وتجهيز الفيلم لطرحه خلال الفترة المقبلة.



فركش تصوير فيلم تماسيح النيل

فيلم "تماسيح النيل" بطوله مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدريه طلبه، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في اطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضاً.



اخر يوم تصوير فيلم تماسيح النيل

وكان المخرج سامح عبد العزيز قد انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "ليلة العيد" الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ويضم يسرا، سميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، ونهى صالح، وهو من تأليف أحمد عبد الله.



حمدى الميرغنى ومصطفى خاطر



خالد الصاوى وسوزان نجم الدين



خالد الصاوى ومصطفى خاطر



سوزان نجم الدين وسامية الطرابلسى ولمى كتكت



فيلم تماسيح النيل



محمد جمعة ومحمد ثروت ومصطفى خاطر وسامية الطرابلسى



مصطفى خاطر وخالد الصاوى



مصطفى خاطر وسوزان نجم الدين وحمدى الميرغنى