شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الشرقاوي .. نجم المسرح الذي لم ينل حقه ورحل في صمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان الراحل عبد الله الشرقاوي هو نجم من نجوم الفن ووهب حياته للمسرح الذي أحبه بجامعة عين شمس مع دفعة ذهبية خرج منها نجوم كبار منهم محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وسامي مغاوري ولطفي لبيب واميل شوقي والمخرج عصام السيد وغيرهم.

عبد الله الشرقاوي كان فنانا ونجما أخرج ومثل وشارك في مسرحيات كثيرة ناجحة ما بين البطولة والمشاركة في البطولة ومن أشهر اعماله المسرحية مسرحية "العسل عسل" و "سلقط في ملقط" و"الكورة أجوان" التي قام ببطولتها .

عبد الله الشرقاوي بتكوينه الجسماني وهيبته كان فنانا قادرا علي تقديم كل الاشكال التمثيلية فهو يقدم الجد والتراجيديا بخبرة كبيرة ويبدع فيها ، كما أنه لو تم توظيفه كوميديا كان سيكون من عظماء ونجوم الكوميديا بما يتمتع به من جدية صارمة يخرج منها كوميديا صارخة .

عبد الله الشرقاوي لم يكتشفه المنتجين المصريين ولم يبحثوا عن موهبة مثله فظل حبيسا في مسرح الدولة رغم امكانياته الكبيرة وظهر في أعمال قليلة في الدراما والسينما لكنها حقا لا تناسب حجم موهبته ولا قدراته ، فهذا الفنان كان نجما في جيله وكل الذين سبقوه شهرة ونجومية كان هو متفوقا عليهم في مسرح الجامعة وما بعد التخرج ولكنها الأقدار والظروف والتوفيق من عند الله .