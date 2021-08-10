شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون المواساة لدنيا سمير غانم بعد نعيها لوالدتها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نعى الفنانة دنيا سمير غانم، والدتها النجمة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة أبكت الجميع، دخل عدد كبير من نجوم الفن يواسونها على رحيل والدتها ويشدون من أزرها في التعليقات ويدعون لها بالصبر والثبات.

حيث كتب الفنان أحمد زاهر، قائلا:" الف رحمه ونور عليهم ربنا يرحمهم و يغفرلهم ويصبرك يا دنيا انتي و ايمي و يصبرنا كلنا علي فراقهم هما في الجنة ان شاء الله".



أحمد زاهر

وقالت الفنانة وفاء عامر:" ربنا يرحمهم و يؤتيهم فضله درجات العلي من الجنة لأنها كانت تبسط يدها و كريمة خلق و حنونة سأفتقدها رحمة الله عليها".



وفاء عامر

فيما كتبت الفنانة صبا مبارك، قائلة:" ربنا يصبرك و يقويكي و يطبب على قلبك انتي و ايمي الناس كلها بتحبكم و بندعيلكم و هما اكيد هيفضلوا حواليكم"، وقال الفنان مصطفى خاطر" ربنا يرحمهم ويصبركم ".



صبا مبارك

وكتب الفنان شيكو، قائلا:" الله يرحمها و يغفر لها و يصبركم يا دنيا و يصبر كل حبايبها و أصحابها في الجنة ان شاء الله"، وكتبت الفنانة غادة عادل : "الله يرحمهم ويصبركم حبيبتي"، وقالت الفنانة منة فضالى "ربنا يصبرك يا حببتي ويرحمهم برحمته".



شيكو و مصطفى خاطر



غادة عادل و منة فضالى

ودعت الفنانة رانيا محمود ياسين، بالصبر لدنيا قائلة:" يا حبيتي ربنا يصبر قلبك ويقويك ويربط علي قلبك انت وايمي ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته في الفردوس الأعلى يارب"، وقالت الفنانة فريال يوسف:" الله يرحمهم و يصبركم و يصبر كل الناس اللي بتحبهم على فراقهم ".



رانيا محمود ياسين

ونعت دنيا سمر غانم، والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز على "إنستجرام"، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، أنت علمتينى الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله"، مضيفة:"وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت "الحمد لله"، أنا مش زعلانة لأنى عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا.. أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".