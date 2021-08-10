أحمد العوضي يتوجه بالدعاء : ” لطفك يا لطيف “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:52 مساءً - توجه الفنان ” أحمد العوضي ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك توجه من خلاله بالدعاء بأن يصرف الله الوباء .
فكتب أحمد العوضي في منشوره : ” تحصنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت .. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير ” .
يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد كشف مؤخرا عن خروج زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية واستقرار وضعها على أن تستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي .
وكانت قد تعرضت ياسمين عبد العزيز إلى وعكة صحية شديدة بعد خضوعها لعملية جراحية سببت لها مضاعفات أدت إلى دخولها في غيبوبة وتواجدت داخل العناية المركزة لفترة .
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