كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:52 مساءً - كشف الفنان ” فادي خفاجة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرض والده ” سيد خفاجة ” إلى أزمة صحية منذ العام الماضي والتي أفقدته القدرة على الكلام .
فكتب فادي خفاجة في منشوره متمنيا تجاوز والده لمشكلته الصحية : ” الراجل ده أبويا .. مجننني وتعبني نفسيا .. ضيع عمره في تلات رجالة جري يمين وشمال ” .
وتابع : ” عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش ودلوقتي ساكت خالص .. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا اتكلم ياعم السيد ، اتكلم ياعرب ، أبوس جزمتك اتكلم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يكشف عن أزمة والده الصحية : ” أبوس جزمتك اتكلم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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