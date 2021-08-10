فنان مصري شهير يكشف عن أزمة والده الصحية : ” أبوس جزمتك اتكلم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:52 مساءً - كشف الفنان ” فادي خفاجة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرض والده ” سيد خفاجة ” إلى أزمة صحية منذ العام الماضي والتي أفقدته القدرة على الكلام .

فكتب فادي خفاجة في منشوره متمنيا تجاوز والده لمشكلته الصحية : ” الراجل ده أبويا .. مجننني وتعبني نفسيا .. ضيع عمره في تلات رجالة جري يمين وشمال ” .

وتابع : ” عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش ودلوقتي ساكت خالص .. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا اتكلم ياعم السيد ، اتكلم ياعرب ، أبوس جزمتك اتكلم ” .