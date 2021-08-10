كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:52 مساءً - شنت الفنانة ” سمية الخشاب ” هجوما في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر على كل من يبرر التحرش الجنسي ويرجع السبب في انتشار هذه الظاهرة وتحرش الرجال بالنساء إلى ملابس المرأة .
وسخرت سمية الخشاب من هذا الأمر مطالبة من الرجال بارتداء ” المايوه الشرعي ” أثناء تواجدهم على شاطئ البحر خشية أن يتعرضوا للتحرش .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أي حد بيحط مبرر للتحرش إنه اللبس السبب .. عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تثير الجدل برسالة للرجال : ” البسوا مايوه شرعي .. ممكن نتحرش بيكم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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