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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:52 مساءً - خرجت الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” بمقطع فيديو لها وجهت من خلاله الشكر على كل من قدم لها التهنئة بمناسبة عقد قرآنها على خطيبها الفنان العراقي ” ألكسندر علوم ” .
وأكدت رحمة رياض على أن ما أقيم هو عقد قرآن فقط وليس حفل زفاف كما اعتقد البعض مشيرة إلى أن حفل الزفاف سوف يكون خلال الأشهر القادمة .
فقالت : ” إلى اصدقائي اللي على بالهم هذا عرس هذا مو عرس هذا عقد قرآن .. أكيد العرس إن شاء الله بالأشهر القادمة وأكيد كل الأصدقاء والأهل هيكونوا مدعوين ” .
وتابعت رحمة رياض : ” وبصراحة أختي طيبة هي اللي فاجأتني وسوت هذا الحفل البسيط العائلي بمناسبة عقد قرآننا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رحمة رياض تكشف عن موعد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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