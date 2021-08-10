شاهد .. رحمة رياض تكشف عن موعد زواجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:52 مساءً - خرجت الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” بمقطع فيديو لها وجهت من خلاله الشكر على كل من قدم لها التهنئة بمناسبة عقد قرآنها على خطيبها الفنان العراقي ” ألكسندر علوم ” .

وأكدت رحمة رياض على أن ما أقيم هو عقد قرآن فقط وليس حفل زفاف كما اعتقد البعض مشيرة إلى أن حفل الزفاف سوف يكون خلال الأشهر القادمة .

فقالت : ” إلى اصدقائي اللي على بالهم هذا عرس هذا مو عرس هذا عقد قرآن .. أكيد العرس إن شاء الله بالأشهر القادمة وأكيد كل الأصدقاء والأهل هيكونوا مدعوين ” .

وتابعت رحمة رياض : ” وبصراحة أختي طيبة هي اللي فاجأتني وسوت هذا الحفل البسيط العائلي بمناسبة عقد قرآننا ” .