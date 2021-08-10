آخرهم دلال عبدالعزيز.. 8 فنانين مصريين هزمهم كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف فيروس كورونا أرواح عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، الأمر الذي جعل أجواء الحزن والمرارة تخيم على الساحة الفنية.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز أسماء النجوم المصريين، الذين فارقوا عالمنا متأثرين بفيروس كورونا، الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين شعوب العالم منذ ظهوره.





دلال عبدالعزيز وسمير غانم

في 30 أبريل/نيسان 2021، أصيبت دلال عبدالعزيز، وزوجها سمير غانم بفيروس كورونا، وتم نقلهما للمستشفى، وتطورت حالة سمير غانم سريعًا، إذ تعطلت وظائف الكلى قبيل الوفاة.





ولم تستسلم "دلال" وقررت أن تتحدى الفيروس القاتل، وبعد حوالي 100 يوم انهارت مقاومتها، وهزمها فيروس كورونا، حيث توفيت السبت الماضي عن عمر ناهز 61 عاما، لتلحق بحبيبها سمير غانم الذي مات عن عمر ناهز 84 عاما.





رجاء الجداوي

في 24 مايو/ أيار 2020، أصيبت بفيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها وهو مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وعلى إثر ذلك تم حجزها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وبعد 43 يومًا من تلقي العلاج، فارقت الحياة.





هادي الجيار

توفي الفنان هادي الجيار يوم 10 يناير/ كانون الثاني عام 2021 متأثرًا بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بالهرم عن عمر ناهز 72 عامًا باعتباره من مواليد 15 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1949.

وكان آخر أعمال هادي الجيار على شاشة التليفزيون مسلسل "الاختيار 2" للمخرج بيتر ميمي، وجسد خلاله دور والد الضابط يوسف الرفاعي الذي تقمص شخصيته الفنان أحمد مكي.





فايق عزب

غافل فيروس كورونا الفنان فايق عزب واحتل جسده، وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 78 عاما، وقبل إصابته بالفيروس كان يعاني مع مرض اسمه مارسا.





يوسف شعبان

ولد في 16 يوليو/ تموز 1931، وقدم عبر مسيرته الفنية الطويلة مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية و التليفزيونية، كما شغل منصب نقيب الممثلين المصريين لدورتين متتاليتين، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصيب بفيروس كورونا.

وبعد شهر من تلقي العلاج وبالتحديد في 28 فبراير/ شباط 2021 فارق عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.





نادية العراقية

من مواليد عام 1963، توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 58 عاما، واشتهرت بخفة ظلها ومن أبرز وأهم أعمالها مسلسل"عاوزة اتجوز" أمام هند صبري.

سوسن ربيع

كانت مسرحية"المتفائل" أمام الفنان الكوميدي سامح حسين آخر أعمالها الفنية، وهي من مواليد 7 يونيو/ حزيران 1962، أصيبت بفيروس كورونا، ولم تفلح محاولات العلاج، وفي 6 مارس/ آذار 2021، رحلت عن عالمنا تاركة مساحة كبيرة من الحزن في قلوب محبيها.



