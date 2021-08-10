انتهاء تصوير فيلم "تماسيح النيل" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، اليوم الثلاثاء، بانتهاء تصوير فيلم "تماسيح النيل"، لتبدأ العمل على مرحلة ما بعد الإنتاج، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادي مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، ولمى كتكت وغيرهم.

فيلم "تماسيح النيل" من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي.