سمية الخشاب لمبرري التحرش: البس مايوه شرعي لبسك الخليع يبيح لنا نتحرش بيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لمن يبررون جريمة التحرش ويقولون بإن ملابس الفتيات هي سبب ذلك.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "أي حد بيحط مبرر للتحرش أنه اللبس السبب، عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعي وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".