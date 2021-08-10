"كلنا معاكم وجنبكم".. رسائل نجوم الفن لدنيا سمير غانم بعد نعيها والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رسالة مؤثرة وجهتها الفنانة دنيا سمير غانم، لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.

ونشرت دنيا، صورة لها مع والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله.. وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله".

أضافت: "أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس".

وعلّق عدد كبير من نجوم الفن على رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها، وبينهم هنا الزاهد وكتبت: "يارب يرحمهم ويغفرلهم ويجعلهم من أهل الجنة.. ربنا يصبركوا ويقويكوا ويجبر بخاطركوا أنتي وإيمي"، وكتب أوس أوس: "الله يرحمهم ويصبركم ويصبرنا، عزائنا الوحيد أنهم مع بعض عند الغفور الرحيم".

وكتبت ليلى أحمد زاهر: "ربنا يرحمهم يا حبيبتي ويصبرك ويطبطب على قلبك الطيب اللي مفيش زيه، وربنا يخليلك أختك الحنينة إيمي وتكونوا في ظهر بعض دايما، وربنا يارب مايحرمكم من بعض أبدا، وكلنا معاكم وجمبكم أنتم مش لوحدكم، إحنا كلنا معاكم وفي ظهركم، ربنا يارب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويغفرلهم ويهون عليكم".

وأيضا كتب أحمد السعدني: "ألف رحمة ونور، ربنا يصبرك ويجبر بخاطرك ويطبطب على قلبك أنتي وإيمي"، وكتب أحمد زاهر: "ألف رحمة ونور عليهم، ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويصبرك يا دنيا أنتي وإيمي ويصبرنا كلنا على فراقهم، هما في الجنة إن شاء الله"، وكتبت درة زروق: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته ويصّبر قلبك" وغيرهم.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.