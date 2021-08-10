"تاتو" و"عطر" وخط أزياء.. البر بالوالدين على طريقة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء جديد خاص به في جميع أنحاء العالم، وحمل رقمه المفضل "34"، الذي سبق وظهر أيضا في اسم العطر الخاص به الذي طُرح في فبراير الماضي، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

فنان رسم التاتو محمد عبد الستار كان قد تحدث عن سر الرقم "34" الذي يظهر أيضا خلف عنق الهضبة، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أثناء استعداد الهضبة للتصوير مع المصور كريم نور، نفذنا التاتو الموجود أعلى الرقبة من الخلف، والذي يحمل تاريخا عزيزا عليه، وهو عام ميلاد والديه 1934، مع غصن الزيتون رمزا للسلام".

أضاف: "قمت أيضا بتصميم اسم الألبوم (كل حياتي)، بعدما طلب أن أكتبها مع اسمه بشكل مختلف، وبعد محاولات استمرت 6 ساعات، لتجربة أكثر من شكل، نفذنا التاتو في حوالي ساعة، وكان عمرو حريصا أنه يشاهد أشكال التاتو المرسومة للآخرين، للتأكد من أنها تختلف تماما عن التاتو الخاص به".

عمرو عبد الباسط دياب وهو الاسم الأصلي للنجم العربي الأشهر، تعود أصول عائلة والده إلى قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، فيما تنتمي والدته إلى مدينة بورسعيد، وكان والده الذي عمل في شركة قناة السويس كرئيس للإنشاءات البحرية، أول من شجع ابنه على الغناء، واصطحبه عندما بلغ السادسة من عمره إلى مهرجان في بورسعيد، وزار هناك محطة الإذاعة المحلية، حيثُ غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي".

وقدّم عمرو دياب في العديد من حفلاته مقاطع من أغنية بعنوان "أنتي في دمي"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتقول كلماتها "أنتي في دمي، حضن بيهونلي همي، روحي قلبي عينيه عمري، صحبتي وحبيبتي وأمي"، وظهر وهو يبكي أثناء تقديمها في حفل أقيم في دبي.

وتوفي والد عمرو دياب عام 1996، بينما رحلت والدته رقية محمود محمد فؤاد في 18 مارس عام 2012.