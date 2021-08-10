على سرير المرض.. إنجي كيوان تتعرض لأزمة صحية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان، عن تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت كيوان، صورة لها وهي على سرير المرض في أحد المستشفيات عبر "ستوري إنستجرام".

وعرف الجمهور إنجي كيوان بعد مشاركتها كموديل في كليب أغنية "وأنا معاك" للهضبة عمرو دياب، في فبراير الماضي.

وتدخل إنجي كيوان عالم التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "الستات بتعرف تقتل" مع النجوم: كندة علوش وتارا عماد وإنجي المقدم وأحمد وفيق وميرهان حسين، وتدور أحداثه في ١٢حلقة تُعرض على منصة "شاهد"، وهو مأخوذ من عمل وفورمات أجنبي من تأليف محمود عزت، إخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي s production.