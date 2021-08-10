ياسمين الخطيب تكشف سبب سؤال "اشمعنى أبو حنيفة" في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، على الجدل الذي أُثير بعدما سألت "المأذونة" التي عقدت قرانها مساء الأحد الماضي، قائلة: "اشمعنى الزواج على مذهب أبو حنيفة؟"، قبل أن يتم استكمال إجراءات عقد القران.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "في مراهقتي سألت والدي: (هو إحنا على مذهب أبو حنيفة؟)، أبويا كان رجل مستنير وعلى درجة مرموقة من الوعي والثقافة.. ناشر ابن ناشر وحفيد (ابن الخطيب) مؤسس أول مطبعة على أرض مصر، فقال لي: (في مكتبتي كتاب متخصص عن المذاهب الإسلامية اسمه (الملل والنحل) اقرئيه واختاري".

أضافت: "كنت صغيرة.. مفهمتش حاجة من الكتاب، ولما كبرت، قرأت إن أحدهم سأل شيخ الأزهر العظيم الشيخ محمود شلتوت عن مذهبه، فقال: (أنا مسلم.. وكفى)، انطلاقاً من المبدأ ذاته سألت المأذونة أثناء عقد قراني: (اشمعنى على مذهب أبو حنيفة؟ ليه مانقولش على مذهب رسول الله؟)، فوضحت إن دي الصيغة الرسمية للزواج بالقانون المصري".

اختتمت: "الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، كل ما أردته هو تأكيد قول الشيخ شلتوت رحمه الله وأرضاه: (مسلم.. وكفى)".

وعُقد قران الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب على رجل الأعمال رمضان حسني، مساء الأحد الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية وكاتبة، وتقدم حاليا برنامج "ونقول كمان" على شاشة "النهار".