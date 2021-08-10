فن ومشاهير

أسماء جلال تتعرض لوعكة صحية.. وهكذا علّقت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة أسماء جلال، عن تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت أسماء، صورة لتشخيصها المرضي عبر "ستوري إنستجرام"، ما يستدعي حصولها على إجازة مرضية لمدة أسبوعين.

وعلّقت أسماء: "تحفة تحفة.. إجازة سعيدة يا شباب".

يذكر أن أخر أعمال أسماء جلال مسلسل "أنصاف مجانين" المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة النجوم: أحمد خالد صالح، أسماء جلال، رامي الطمباري، محمد رضوان، ياسين أبو رواش، محمد عبد العظيم، وصدقي صخر وغيرهم، من إنتاجات Viu الأصلية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا