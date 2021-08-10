"أبوس جزمتك اتكلم".. فادي خفاجة يكشف عن تعرض والده لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان فادي خفاجة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرض والده سيد خفاجة، لأزمة صحية.

ونشر فادي، صورة لوالده عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الراجل ده أبويا.. مجننني وتعبني نفسيا.. ضيع عمره في 3 رجالة.. جري يمين وشمال.. عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش.. ودلوقتي ساكت خالص.. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم سيد.. اتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك اتكلم".

يذكر أن أخر أعمال فادي خفاجة مسلسل "الاختيار" عام 2020، بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، إسلام حافظ، ضياء عبدالخالق، وعابد عناني وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي".