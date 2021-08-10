دنيا سمير غانم تكشف عن آخر ما قالته والدتها لها وتعلق : ” بقيت يتيمة من غيرك يا أمي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:57 مساءً - كتبت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام تحدثت من خلاله عن رحيل والدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” وأثر ذلك عليها .. كما كشفت عن آخر ما قالته لها الفنانة الراحلة قبل وفاتها .

وتضمن المنشور صورة لدنيا سمير غانم تجمعها بدلال عبد العزيز وجاء في التعليق عليها : ” معنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي .. انت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول ” علي كل حاجة “الحمد لله” وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت “الحمد لله” .

وتابعت : ” أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي .. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني .. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس ” .

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد توفيت يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته استمر قرابة ال 100 يوم .