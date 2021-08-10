ياسمين الخطيب تثير جدلا خلال عقد قرانها: "اشمعنى أبوحنيفة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلا شديدا في مصر، أثناء حفل عقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني.

واستعانت ياسمين الخطيب بـ"مأذونة" لعقد القران، ورفضت اختيار "ولي" لها من أسرتها، مؤكدة أنها "لا تعترف بهذه الطقوس".

وأثناء إجراء مراسم عقد القران، وبينما تسأل المأذونة "ياسمين"، بالترديد وراءها: "وعلى مذهب الإمام أبوحنيفة" فاجأت الخطيب الجميع بتعليقها الساخر وسؤالها المأذونة "اشمعنى أبوحنيفة"، قبل أن يضحك الحضور وتستأنف المأذونة إجراءات عقد القران.





يذكر أن ياسمين الخطيب تقدم برنامج اجتماعي عبر فضائية النهار، كما صدر لها عدة مؤلفات من بينها كتاب حمل عنوان: "التاريخ الدموي"، و"قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة".

وكانت أعلنت ارتباطها في وقت سابق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" عبر كلمات مقتضبة قالت فيها "لقيت الطبطبة" ولم يعرف الجمهور من هو خطيبها في ذلك الوقت، وتبين بعد ذلك أنه رجل الأعمال المصري رمضان حسني الذي يمتلك شركة لإنتاج الأغاني.

وأوضح مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في وقت سابق، أن مذهب الإمام أبوحنيفة هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن، وأنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب.

وقال مفتي الديار المصرية إن "مذهب أبوحنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود.، وحينما يقول المأذون زوجتك موكلتي فهذه العبارة بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير".

وأكد أن العلماء أجازوا تغير هذا المذهب خصوصًا وأن الشريعة لا تفرض مذهبًا معينًا دون غيره، طالما في إطار الفتوى والاجتهاد.

