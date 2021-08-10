شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال:" تأثرت نفسيًا من قرار ايقافى واستوعبت الدرس جيدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عمر كمال لـ"الخليج 365" أنه متأثر نفسياً من قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب الفيديو الذى تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يغنى فيه بلفظ خارج، مشدداً على أنه استوعب الدرس جيداً من هذا الموقف مشيراً إلى أن الأخطاء التى يقع فيها وهو حسن النية لا تمر الآن مرور الكرام ولذلك تعلم جيداً مما حدث.

ومن ناحية أخرى سافر عمر كمال أمس الاثنين إلى دبي المشاركة في احياء عدد من الحفلات الغنائية هناك، ويعود بعدها إلى القاهرة لممارسة حياته العملية بعد انتهاء مدة الإيقاف التى قررتها نقابة الموسيقيين وهى أسبوع.



عمر كمال

يذكر أن عمر كمال علق لـ"الخليج 365" أمس على قرار إيقافه أسبوعاً من نقابة المهن الموسيقية، موضحاً أن الفيديو الذى تم تداوله وهو يغنى فيه بلفظ خارج كان قديما ومنذ عامين في مكان خاص، موضحاً:"كنت بهزر مع واحد صاحبى، وأنا فى حفلاتى ملتزم، ومش بغنى أى أغانى فيها ألفاظ خارجة".

يذكر أن المطرب عمر كمال خضع أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، للتحقيق فى اللفظ الخارج الذى بدر منه فى إحدى الحفلات، وجاء فى أقوال المطرب عمر كمال أن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بأحد الأماكن الخاصة