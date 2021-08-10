شكرا لقرائتكم خبر عن أبوس جزمتك اتكلم .. فادى خفاجة فى رسالة مؤثرة لوالده بعد أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ابوس جزمتك" رسالة دعاء من فادى خفاجى

طالب الفنان فادي خفاجة بالدعاء لوالده فى أزمته الصحية الحالية، ونشر صورة لوالده وهو يجلس على كرسى متحرك أثر تعرضه لوعكة صحية، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الراجل ده أبويا.. مجننني وتعبني نفسيا.. ضيَّع عمره في تلات رجالة.. جري يمين وشمال.. عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش.. ودلوقتي ساكت خالص.. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم السيد.. اتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك أتكلم".



فادي خفاجة

و كان الفنان الشاب فادي خفاجة جمهوره، طمأن بعد تعرضه لحادث سير بسيارته، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، معربا عن شكره الشديد لجمهوره، لدعمهم له في محنته.

وشارك الفنان فادي خفاجة، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا توثق اللحظات الأولى لحادث انقلاب سيارته، معلقا: "الحمد لله أنا بخير وألف شكر ليكو كلكم.. قدر الله وما شاء فعل ..الحمد لله أنا بخير .. ويا رب ماحد يشوف ولا يعيش اللحظة ديه".

وكان فادى خفاجة قد عبر عن تقديره للفنان الكبير محمد صبحى ومسيرته الفنية، ونشر فادى خفاجة صورة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، من لحظة تكريمه باحتفالية "50 سنة فن" التى نظمها الفنان محمد صبحى، متذكرا موقفا شخصيا دار بينه وبين "صبحى" متعلقا بمساعدته فى رحلة علاج والده والتكفل بجانب كبير من مصاريف العلاج.

وروى الفنان فادى خفاجة، تفاصيل الواقعة، فى رسالة إلى الفنان محمد صبحى، قائلا: "عندما نظرت فى عينيك يا والدى وتاج راسى.. افتكرت حضرتك وأنت بتتصل بيا بسبب مرض والدى.. وعدم قدرتى المالية على سد فاتورة المستشفى.. وحضرتك بتقولى تعالى عاوزك ضرورى جدا، ولما تشرفت بمقابلتك تفاجأت بظرف مقفول يتكفل بنسبة كبيرة من مصاريف علاج والدى، معرفتش أقولك ايه".