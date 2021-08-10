شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يشارك جمهوره بدعاء: "تحصنت بذي العزة ..اللهم أصرف عنا الوباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بدعاء له، داعيا أن يصرف الله الوباء، وذلك تزامنا مع تحسن الحالة الصحية لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وكتب العوضي :"تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".



احمد العوضي

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز طريقها للشفاء والتعافي من أزمتها الصحية التي امتدت لشهر كامل، والتي يرجع سببها إلى إجرائها عملية "تكيس المبايض" وتعرضها لبعض الآثار الجانبية للجراحة

وصرح زوجها الفنان أحمد العوضي بخروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، كما أكد أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء، وهو الخبر الذي أسعد وطمأن قلوب جمهورها بعد فترة قلق طويلة.

وبدأت أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز يوم 11 يوليو الماضى ، حيث أجرت العملية الجراحية والتى تسببت فى مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين فى الدم، وعلى أثرها احتجزت داخل غرفة العناية المركزة حتى تحسنت حالتها، إلا أن هذا التحسين كان يسير ببطئ بعض الشئ.