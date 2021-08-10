شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الباحث المسرحى والناقد أحمد الألفى نجل المخرج الكبير نبيل الألفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الناقد المسرحى والباحث بالبيت الفنى للمسرح أحمد نبيل الألفى نجل الفنان والمخرج الكبير الملقب بفارس المسرح نبيل الألفى، ونعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح الراحل ببالغ الحزن و الأسى.

أحمد نبيل هو باحث بالبيت الفني للمسرح، وقد ترك للمكتبة المسرحية وللمسرحين العديد من الكتب والمقالات النقدية ، بالإضافة العديد من المقالات و الدراسات والكتب التي ترجمها الى العربية.

وقد تخرج الراحل من المعهد العالى للفنون المسرحية دفعة 1988 م ، والتحق بعدها بالتعيين بالبيت الفنى للمسرح كباحث ثقافى وحصل على دبلوم الدارسات العليا ، ويملك عدة لغات منها الفرنسية والانجليزية ، وقام بترجمة العديد من الكتب والمقالات والدراسات النقدية.

وكان المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قد كرم والد الناقد الراحل بحضوره منذ فترة ضمن برنامج تكريم الرواد بحضور الدكتور عاصم نجاتي والفنان محمود الحدينى و نجل الراحل الكاتب والباحث المسرحى أحمد الألفى الذي سرد سيرة والده ومسيرته الفنية والإنسانية.

الباحث والمترجم والناقد أحمد نبيل الألفي هو الابن الوحيد للفنان القدير الكبير نبيل الألفي، مؤسس مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، وصاحب فكرة ومنشأ المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية .