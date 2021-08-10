دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بسبب صورة بملابس لا تليق بها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نشرها صورة وهي في حمّام السباحة، أثارت الفنانة دنيا بطمة جدلاً كبيراً عقب ظهورها بملابس لا تناسب شكل جسمها ولا تليق بعمرها، ومكانتها كمؤثرة في قسم كبير من المراهقين.

ونشرت دنيا صورة عبر “إنستغرام” بدت فيها بـ”هوت شورت” جينز قصير مع توب بيضاء قصيرة تكشف عن جزء من بطنها، وانتعلت صندلاً صيفياً باللون الأخضر.

ورغم أن هذه الإطلالة ليست الأولى المثيرة للجدل للفنانة المغربية، إلا أنها تعرّضت للكثير من الانتقادات القاسية، واصفين إيّاها بالـ”المراهقة” في اختيار الملابس، وطالبها عدد كبير من محبيها بضرورة التنبّه الى هذه التفاصيل البسيطة التي باتت تتعمّد إظهارها وإثارة الجدل حولها، وهو ما اعترض عليه قسم كبير من جمهورها.

وحرصت دنيا بطمة على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطاولها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.