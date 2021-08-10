لتعزيز الثقة بالنفس.. سمية الخشاب للشباب والفتيات: ضعوا فلاتر على صوركم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل مع جمهورها ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها توجيه نصيحة للفتيات والشباب من أجل زيادة ثقتهم بأنفسهم والشعور بالراحة في ما يخص شكلهم.

وقالت عبر “تويتر”: “حبايبي الأولاد والبنات ضعوا فلاتر على صوركم براحتكم، وأي شيء يجعلكم واثقين بأنفسكم أو مرتاحين في شكلكم اعملوه، وتغاضوا عن الناس المعقدة ونفسيتهم الجحيم”.

وكانت الفنانة المصرية قد تصدرت محركات بحث غوغل منذ أيام قليلة بعد نشرها مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها مرتدية روب حمام باللون الأحمر.

ويذكر أنّ آخر أعمال الخشاب كان مسلسل “موسى”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك فيه محمد رمضان، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، محمد ريحان، وصبري فواز، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما شاركت في ديو غنائي مع مؤدي المهرجانات الشعبية عمر كمال في أغنية بعنوان “أوعدك”.