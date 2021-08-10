نتائج خزعة سرطان لهيو جاكمان “غير حاسمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل الأسترالي هيو جاكمان حصوله على نتائج الخزعة التي أجراها في بداية شهر آب (أغسطس)، لكنها غير حاسمة لأن الأطباء لم ينتزعوا نسيجاً “عميقاً” بما يكفي.

وكان الممثل (52 عاماً)، الذي عولج من سرطان الجلد ست مرات في الماضي، قد خضع لإجراء طبي بسيط بعد أن اكتشف أطباء الجلد شيئاً “غير مألوف” على أنفه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأصرّ جاكمان على أنه ليس قلقاً بشأن النتيجة النهائية، لأن الفريق الطبي قد أكد له أن السيناريو الأسوأ سيكون سرطان الخلايا القاعدية، وهو “لا يمثل تهديداً”.

وفي مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على “انستغرام”، قال: “أولاً، أشكركم جميعاً على دعمكم الرائع… لقد وعدتكم أنني سأبقيكم على اطلاع دائم. في الواقع لقد عادت النتيجة غير حاسمة، مما يعني أنهم لم يأخذوا خزعة كافية لأنني على وشك البدء في التصوير، لذلك لم نرغب في التعمق أكثر من اللازم. إنهم ليسوا قلقين. النتيجة لم تقلقهم. إذا كان هناك أي شيء، فهو سرطان الخلايا القاعدية الذي لا يشكل تهديداً ولكن يجب العناية به”.

وسيخضع النجم لفحص خزعة ثانية عندما ينتهي من تصوير فيلمه الجديد “رمينيسنس” Reminiscence بعد بضعة أشهر.

وشجع جاكمان الناس على “إجراء فحوصات للجلد” بانتظام، بالإضافة إلى “وضع واقٍ من الشمس” لحماية بشرتهم من أشعة الشمس الضارة.

وأردف قائلاً: “عندما أنتهي من التصوير، سأجري الفحص مرة أخرى. أعلم أنني أعيد الكلام نفسه وربما لن أتوقف … يرجى إجراء فحوصات للجلد وارتداء واق من الشمس. شكراً لكم جميعاً على هذا الدعم. أنا أقرأ تعليقاتكم وقصصكم. وإذا استطعت من خلال النشر حول هذه المسأله، أن أذكّر شخصاً واحداً بالذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية، فأنا سعيد”.