توماس ماركل عن أخته ميغان: “سطحية وستدمر حياة الأمير هاري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف توماس ماركل جونيور أخ ميغان غير الشقيق الذي يكبرها سنّاً اليوم عند دخوله منزل “ذي بيغ براذر” للمشاهير في أستراليا، أنه حذر الأمير هاري من أن أخته “السطحية جداً” ستدمر حياته، وأنها تخلت عن “لحمها ودمها”، هذا في الوقت الذي تستعد فيه عائلة دوق ساسكس للمزيد من الادعاءات التحريضية خلال الأسابيع المقبلة.

وادّعى توماس ماركل جونيور الذي انضم إلى العديد من النجوم بما فيهم كيتلين جينر، والممثل في المسلسل الأسترالي “نايبورز” لوك هاندلي، ومساعد ترامب أوماروزا ولاعب دوري الرغبي الوطني مات كوبر للنسخة الأسترالية من منزل “ذي بيغ براذر” للمشاهير، أنه كان “الأخ الأكبر لهم جميعاً” عندما دخل منزل المشاهير هذا في سيدني.

وقال في مقطع دعائي عرض عند وصوله في سيارة ليموزين: “أنا شقيق ميغان ماركل، أنا الأخ الأكبر لهم جميعاً”.وأضاف: “أخبرت الأمير هاري، أعتقد أنها ستدمر حياتك. إنها سطحية جداً”.

وعندما سُئل عن شعوره حيال عدم دعوته إلى حفل زفاف هاري وميغان، قال: “إنني لا أحمل ضغينة، لكنني مندهش فقط. إنه أمر مؤلم نظراً إلى مدى قربنا سابقاً. إنني في حيرة من أمري كما أنني مذهول بعض الشيء… فقد نسيت لحمها ودمها”.

واشتهر توماس بإرسال رسالة إلى هاري يخبره فيها أن الوقت لم يفت على التراجع عن الزواج منها، قائلاً إنّه “من الواضح أنّ أخته ليست الإمرأة المناسبة له”.

وكان البرنامج المرتقب بالفعل مثيراً للجدل إلى حد كبير قبل أن يبدأ، بعد أن كان الأستراليون متحمسين للنجوم الذين تم نقلهم إلى البلاد للظهور في البرنامج، في الوقت الذي أُجبر ملايين الأشخاص على البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يفشي السيد ماركل جونيور أسراراً أخرى عن ميغان، الذي وصفها سابقاً بأنها “زائفة” و “امرأة مغرورة”.