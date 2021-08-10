بشار الشطي يعلن تقديم برنامج فني جديد.. وهؤلاء النجوم أبرز الضيوف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان الكويتي، بشار الشطي، خوض تجربة جديدة في مجال العمل الإعلامي، إذ أعلن عن تقديم برنامج جديد يحمل اسم “فالت مع بشار الشطي”، على تلفزيون الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر الشطي، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، البرومو الرسمي للبرنامج الذي ستعرض أولى حلقاته يوم الجمعة المقبل على تلفزيون الكويت، وظهر خلال البرومو مجموعة كبيرة من نجوم ومشاهير الخليج العربي ضيوفاً على البرنامج، أبرزهم: عبدالله الرويشد، بدر الشعيبي، حسن البلام، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، وعلي نجم، وغيرهم من النجوم.

ويبدو من البرومو التشويقي للبرنامج أن الشطي سيخصص جزءاً من البرنامج لعزف الموسيقى والغناء بمشاركة النجوم، كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات حوارية مع الفنانين، للحديث عن أعمالهم الفنية وحياتهم الشخصية.

ووجه الفنان الكويتي الشكر إلى فريق عمل البرنامج على المجهود الذي بذله خلال الفترة الماضية لتصوير البرنامج، حيث علق على الفيديو الذي نشره، قائلاً: “شكراً من القلب لكل من ساهم في العمل على هذا البرنامج، وعلى رأسهم الغالي المبدع والأخ المخرج خالد الرفاعي والحبيب الرائع الكاتب فهد العليوه، والأخ العزيز صالح الدويخ والمحترف محمد حموده، وكل طاقم العمل والجنود المجهولين خلف الكاميرا وهم نجوم في قلبي ولولاهم لما ظهر هذا العمل”.

كما حرص الشطي على توجيه الشكر إلى كل نجوم الفن الذين وافقوا على الظهور في برنامجه “فالت”، متابعاً: “الشكر موصول أيضاً لكل النجوم ولكل من لبى الدعوة وشرفني بحضوره كل في مجاله”.

ووجه رسالة إلى الجمهور، إذ دون: “أتمنى أن يعجبكم البرنامج وأتمنى ان يلاقي استحسانكم وأعدكم بأنها ستكون ساعة جميلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. لكم مني ومن طاقم البرنامج كل الحب والاحترام ونلقاكم على الخير والمحبة دوماً”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي بشار الشطي مع إعلانه عن برنامجه الجديد “فالت”، وحرصوا على تقديم التهنئة له، معبرين عن أمنيتهم له المزيد من التفوق والنجاح في الخطوة الجديدة التي اتخذها، فيما طالبه آخرون بطرح أغانٍ جديدة.