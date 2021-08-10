صلاح عبدالله: أزمتي القلبية فرصة للتكفير عن ذنوبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان صلاح عبدالله إن الأزمة القلبية التي أصابته أخيراً، هي فرصة منحها الله له للتكفير عن ذنوبه، حيث خضع منذ أيام لقسطرة في القلب، وتركيب دعامات له بعد دخوله المستشفى. وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” وتقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة، إلى أنه بات بحال أفضل من ذي قبل، وأنه بدأ يستعيد حياته الطبيعية.

وتحدّث عن تفاصيل أزمته الصحية، موضحاً أنه شعر بآلام في الصدر وبظهره، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشعر فيها بذلك وأنه كان يتناول أدوية لتوسيع الشرايين، إضافة إلى مسكنات ولكنها لم تأت بنتيجة في أزمته الأخيرة.

وتابع: “بعد عودتي من الساحل الشمالي اتصلت بالطبيب وأخبرته بحالتي، وطالبني بإجراء رسم للقلب، وتبين أنها أزمة قلبية، وقرر أن أجري قسطرة قلبية، إضافة إلى تركيب دعامات بثلاثة شرايين”. وأضاف: “منحني الله فرصة للكتفير عن ذنوبي، فلا أحد دون ذنوب، وأنا أدخن السجائر بشراهة، والمخرج شريف عرفة قال لي إنني مدمن عليها”.

ويشارك عبدالله في فيلم “الإنس والنمس”، الذي بدأ عرضه في الرابع من آب الحالي، وكذلك في بطولة فيلم “موسى” المقرر طرحه غداً الأربعاء 11 آب الحالي، ويشاركه بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم.