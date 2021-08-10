بوراك أوزجفيت يدرّب فهرية على ركوب الخيل من أجل مسلسلها التاريخي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدأ أواخر الشهر الجاري تصوير المسلسل التاريخي “الب أرسلان”، والذي يعتبر بمثابة الموسم الثاني من مسلسل “نهضة السلاجقة العظمى”، والذي انضمت إليه الممثلة التركية فهرية أفجين إلى جوار باريش ارتش الذي يؤدي دور السلطان الب ارسلان، فيما تؤدي فهرية دور زوجته أكا خاتون.

وسبق أن صرّحت فهرية عند انضمامها للمسلسل أنّ الأعمال التاريخية صعبة، ولكن ستتلقى دروساً خاصة لإتقان الدور.

وعندما سئل زوجها الممثل بوراك أوزجفيت إن كان سيدرّبها على ركوب الخيل، قال: “بالتأكيد سأساعدها، لكنها تعلم ركوب الخيل أساساً”.

يذكر أنّ فهرية أعربت في وقت سابق عن حزنها للحرائق التي طالت الغابات في تركيا، وشكرت جهود كل من ساهم في إطفاء النيران.النجمة فهريه افجان عبر ستوري انستقرام عن حرائق تركيا.