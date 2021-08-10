شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عبد الله الشرقاوي عضو مسرح الطليعة ودفعة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل في صمت شديد الفنان الكبير عبد الله الشرقاوي ، بعد رحلة عطاء و ابداع دامت لسنوات ، فهو نجم المسرح الجامعي بجامعة عين شمس خلال ثمانينات القرن الماضي ودفعته من النجوم محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وتوفيق عبد الحميد ومصطفي ابراهيم وسامي مغاوري ومحسن حلمي والمخرج عصام السيد.

كما أنه رحمه الله كان عضوا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ، والذي ابدع من خلالها في العديد و العديد من الأعمال المسرحية ومن أعماله المسرحية مسرحية "ماراصاد " اخراج الدكتور محمد عبد الهادي ، كما قدم مسرحيات " العسل عسل " و" سلقط في ملقط " و" الكوره جوان" .

وعقب وفاته نعاه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى .