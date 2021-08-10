شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنعى دلال عبد العزيز: بقيت يتيمة بعدك يا أمى.. ونجوم الفن: ربنا يقويكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دنيا وايمي سمير غانم بعد رحيل أمهما

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة ودعم النجمة دنيا وايمي سمير غانم ، خاصة بعد نعى دنيا والدتها النجمة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة عقب وفاتها السبت، عبر التعليقات على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت النجمة درة: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته ويصّبر قلبك".

فيما كتب النجم كريم عبد العزيز: "ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته ..و يقويكم و يصبرنا جميعا و يطبطب على قلوبكم إنتى و إيمى و يخليكم لبعض العمر كله"، وكتبت الفنانة حنان ترك :"ربنا يصبر قلبكم و يرضيكي انتي وايمي حبيبتي ويرضا عنكم ويسكنهم الفردوس الاعلي باذن الله".

فيما كتب الفنان احمد السعدني :"الف رحمة و نور ربنا يصبرك و يجبر بخاطرك و يطبطب علي قلبك انتي و ايمي "، وكتبت الفنانة هنا الزاهد :"يارب يرحمهم و يغفرلهم و يجعلهم من اهل الجنة .. ربنا يصبركوا و يقويكوا و يجبر بخاطركوا انتي و ايمي ، وكتبت الفنانة أسماء أبو اليزيد :" ربنا يربط على قلوبكم و يصبركم و يرحمهم و يحسن إليهم".



تعليقات النجوم

ومن جانبها كتبت الفنانة ليلي زاهر :"ربنا يرحمهم يا حبيبتي و يصبرك و يطبطب علي قلبك الطيب الي مفيش زيه و ربنا يخليلك اختك الحنينه ايمي و تكونوا في ظهر بعض دايما و ربنا يارب مايحرمكم من بعض ابدا و كلنا معاكم و جمبكم انتم مش لوحدكم احنا كلنا معاكم و في ظهركم ربنا يارب يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته و يغفرلهم و يهون عليكم".

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة :"ربنا يصبركم ويربط علي قلوبكم يا حبيبة قلبي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله بحق طيبة قلوبهم ومحبة الناس ودعائهم ليهم.. شدي حيلك حبيبتي"، وكتب النجم أحمد زاهر :" الف رحمه ونور عليهم ربنا يرحمهم و يغفرلهم ويصبرك يا دنيا انتي و ايمي و يصبرنا كلنا علي فراقهم هما في الجنه ان شاء الله".





بينما كتبت الفنانة مايان السيد :"الف رحمة و نور عليهم ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته و يجمعكوا بيهم في الجنة ان شاء الله. ربنا يصبركوا و يصبر مصر كلها علي فراقهم"، وكتب الفنان أوس أوس: "الله يرحمهم ويصبركم ويصبرنا عزائنا الوحيد انهم مع بعض عند الغفور الرحيم".