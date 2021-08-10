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دنيا سمير غانم تنعى دلال عبد العزيز: بقيت يتيمة بعدك يا أمى.. ونجوم الفن: ربنا يقويكى

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القاهرة - سامية سيد - دنيا وايمي سمير غانم بعد رحيل أمهما
 

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة ودعم النجمة دنيا وايمي سمير غانم ، خاصة بعد نعى دنيا والدتها النجمة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة عقب وفاتها السبت، عبر التعليقات على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت النجمة درة: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته ويصّبر قلبك".

فيما كتب النجم كريم عبد العزيز: "ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته ..و يقويكم و يصبرنا جميعا و يطبطب على قلوبكم إنتى و إيمى و يخليكم لبعض العمر كله"، وكتبت الفنانة حنان ترك :"ربنا يصبر قلبكم و يرضيكي انتي وايمي حبيبتي ويرضا عنكم ويسكنهم الفردوس الاعلي باذن الله".

فيما كتب الفنان احمد السعدني :"الف رحمة و نور ربنا يصبرك و يجبر بخاطرك و يطبطب علي قلبك انتي و ايمي "، وكتبت الفنانة هنا الزاهد :"يارب يرحمهم و يغفرلهم و يجعلهم من اهل الجنة .. ربنا يصبركوا و يقويكوا و يجبر بخاطركوا انتي و ايمي ، وكتبت الفنانة أسماء أبو اليزيد :" ربنا يربط على قلوبكم و يصبركم و يرحمهم و يحسن إليهم".

تعليقات النجوم على تويتة دنيا سمير غانم
تعليقات النجوم

 

ومن جانبها كتبت الفنانة ليلي زاهر :"ربنا يرحمهم يا حبيبتي و يصبرك و يطبطب علي قلبك الطيب الي مفيش زيه و ربنا يخليلك اختك الحنينه ايمي و تكونوا في ظهر بعض دايما و ربنا يارب مايحرمكم من بعض ابدا و كلنا معاكم و جمبكم انتم مش لوحدكم احنا كلنا معاكم و في ظهركم ربنا يارب يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته و يغفرلهم و يهون عليكم".

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة :"ربنا يصبركم ويربط علي قلوبكم يا حبيبة قلبي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله بحق طيبة قلوبهم ومحبة الناس ودعائهم ليهم.. شدي حيلك حبيبتي"، وكتب النجم أحمد زاهر :" الف رحمه ونور عليهم ربنا يرحمهم و يغفرلهم ويصبرك يا دنيا انتي و ايمي و يصبرنا كلنا علي فراقهم هما في الجنه ان شاء الله".

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بينما كتبت الفنانة مايان السيد :"الف رحمة و نور عليهم ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته و يجمعكوا بيهم في الجنة ان شاء الله. ربنا يصبركوا و يصبر مصر كلها علي فراقهم"، وكتب الفنان أوس أوس: "الله يرحمهم ويصبركم ويصبرنا عزائنا الوحيد انهم مع بعض عند الغفور الرحيم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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