ميرهان حسين تشكر أكرم حسني ومحمد لطفي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة ميرهان حسين، الشكر للنجمين أكرم حسني ومحمد لطفي، بعد حضورهما عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسي".

ونشرت ميرهان، صورتين مع الاثنين عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أصدقائي النجوم العسل اللي نورونا في المسرح النجم أكرم حسني والنجم محمد لطفي شكرا على وجودكم فرحنا بيكم جدًا".

وبدأ فريق عمل مسرحية "شمسية وأربع كراسي" أول عرض، يوم الخميس 5 أغسطس، بالساحل الشمالي، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.