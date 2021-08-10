نيكول سابا تتلقى لقاح كورونا: “مش مقتنعة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ 7 ثواني

تلقّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لقاح ضد فيروس كورونا على الرغم من أنها غير مقتنعة لكنها مضطرة.

وعلّقت نيكول على الصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “مش مقتنعة بس للاسف مضطرّة. وإتكالنا على الربّ وحده”.

على صعيد آخر، كانت طرحت نيكول سابا فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “الجو حلو”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، الذي ظهرت فيه بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

الأغنية من كلمات شريف عبيد، ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب إخراج شارل شلالا.