برشلونة يقدم عرضا جديدا لميسي وهذا موقفه!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ 34 دقيقة

قال موقع قناة La Porteria المتخصص في أخبار برشلونة إن علاقة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة لم تنته، وإن مسلسل تجديد عقد النجم الأرجنتيني قد يشهد مفآجات في الأيام المقبلة رغم إعلانه الرحيل.

وهذا ما أكدته صحيفة ’Olé‘ الأرجنتينية أيضا، إذ ذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن ميسي رفض العرض الأخير لبرشلونة، وسيكون لاعبا في باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة ”برشلونة قام بخطوة أخيرة لكن بعد فوات الأوان.. كان هناك اقتراح غير رسمي لمعرفة ما إذا كان يمكن عودة الأمور إلى طبيعتها وبقاء ميسي في النادي الكتالوني، وهو ما لم يكن اللاعب يريده“.

وأضافت ”Olé“: ”كل شيء يسير على الطريق الصحيح بالنسبة لميسي، وسيسافر في الساعات القليلة المقبلة إلى باريس ما لم يحدث شيء مفاجئ“.

وما زال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في منزله ببرشلونة والتقى بعض أصدقائه ويتواجد صحفيون بجوار المنزل، كما تحاول بعض جماهير برشلونة الضغط عليه من أجل البقاء وتحضر قرب منزله لوداعه والهتاف باسمه.

وفي نفس الوقت ما زالت جماهير باريس سان جيرمان تنتظر وصوله إلى باريس بفارغ الصبر وترابط قرب مطار لو بورجيه على أمل أن تحط طائرته من برشلونة.

وبحسب La Porteria فإن مسألة بقاء ميسي أو رحيله ما زالت غير مؤكدة، لكنّ هناك عرضا جديدا ومفاوضات حوله بالفعل.