سعد رمضان: “بلبنان عايشين عيشة كلاب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

في ظل الأزمات المتتالية التي يمرّ بها لبنان من معيشة ومال واقتصاد وغيرها، بات من الصعب العيش بسلام في هذا البلد.

في هذا المجال، انتفض الفنان اللبناني سعد رمضان على الأحداث المأساوية التي تحصل في لبنان، اذ كتب على حسابه الخاص: “نحنا بلبنان عايشين عيشة كلاب، ومش ايّا كلاب، كلاب الشوارع حتى لو معك ملاين الدولارات… اولاً بسبب عصابات ومجرمين حاكمين البلد وطبقة سياسية فاشلة وفاسدة من راس الهرم لكعبو، ثانياً بسبب الناس اللي بعدا بتدافع عنهم … قرّفتونا البلد”.

وكان طرح سعد رمضان اغنيته “حبيت” التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناته الرسمية عبر يوتيوب. الأغنية من كلمات مازن ضاهر، الحان فضل سليمان، اما الكليب من اخراج حسين الشعلان.