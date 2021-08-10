دنيا سمير غانم تنشر رسالة حزينة عقب رحيل والدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، تعليق حزين ومؤثر عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" عقب رحيل والدتها دلال عبدالعزيز.



وقالت دنيا سمير غانم: "معنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.. علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله".

وأضافت: "أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لأنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلى الناس".

ورحلت دلال عبدالعزيز، السبت 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاما.

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء، وبعد حوالي 100 يوم، فارقت عالمنا، تاركة بصمة إنسانية وفنية خالدة.